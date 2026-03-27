Gremios docentes reclaman adelantar el pago de sueldos ante el cronograma de abril

 La Tesorería General de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La difusión del calendario generó el rechazo de los gremios docentes, quienes solicitaron el adelantamiento del cobro tras advertir que la fecha estipulada impactará negativamente en la economía de los trabajadores debido a la extensión de los plazos por los feriados de Semana Santa. Según el esquema vigente, el personal de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGep) percibirá sus sueldos el próximo 9 de abril. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) elevó una misiva a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, para requerir que el pago se haga efectivo el 6 de abril.

San Pedro será sede de una capacitación regional sobre seguridad y uso de medios aéreos ante incendios


 San Pedro será sede este fin de semana de una capacitación regional teórico-práctica sobre el uso y la seguridad de medios aéreos en la lucha contra incendios forestales y rurales. La iniciativa se desarrollará en articulación con la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Agencia Federal de Emergencias, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de los equipos de respuesta en zonas estratégicas como el Delta.

La propuesta formativa convocará a brigadistas y especialistas de diversas jurisdicciones, incluyendo a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Parques Nacionales e instructores nacionales. Asimismo, participarán representantes de distintas reparticiones de la provincia de Entre Ríos, en un esquema de trabajo orientado a consolidar criterios comunes y profundizar la coordinación interjurisdiccional ante emergencias.


El programa de actividades se dividirá en dos jornadas intensivas. Las instancias teóricas tendrán lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal, mientras que las prácticas de campo se llevarán a cabo en las instalaciones del Aeroclub local. Los ejercicios estarán centrados en la planificación e intervención segura con aeronaves, un recurso crítico para el combate de focos ígneos en terrenos de difícil acceso.

Desde el municipio informaron que diversas áreas de la administración local trabajan de manera coordinada para garantizar la logística del encuentro, del cual también formarán parte equipos de secretarías y direcciones municipales vinculadas a la seguridad y los servicios públicos.


La elección de San Pedro como cabecera de esta instrucción responde a su ubicación estratégica en la región del Delta. Según destacaron los organizadores, la prevención y la respuesta articulada entre los distintos niveles del Estado resultan fundamentales para mitigar el impacto de los incendios y proteger la biodiversidad de la zona.