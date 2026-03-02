Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

San Pedro se suma al programa "Entramados" para contención de jóvenes en situación de vulnerabilidad social

 


El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representaron a San Pedro en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro fue impulsado por el Organismo de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Buenos Aires con el fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a la juventud.

La iniciativa denominada Entramados propone una mirada integral para prevenir el ingreso al delito y acompañar las trayectorias de jóvenes en situación de riesgo. El programa se desarrolla a través de dispositivos territoriales que ofrecen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y un acceso efectivo a derechos fundamentales.


Durante el desarrollo de la jornada, las autoridades locales y provinciales trabajaron específicamente en la planificación para la implementación de este programa en la ciudad de San Pedro. El objetivo central es establecer una red de contención que permita abordar de manera articulada las problemáticas de vulnerabilidad social en el territorio.