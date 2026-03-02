San Pedro se suma al programa "Entramados" para contención de jóvenes en situación de vulnerabilidad social

El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto al Equipo Técnico del municipio, representaron a San Pedro en una jornada de trabajo realizada el pasado jueves 26 de febrero en la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro fue impulsado por el Organismo de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Buenos Aires con el fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a la juventud.

La iniciativa denominada Entramados propone una mirada integral para prevenir el ingreso al delito y acompañar las trayectorias de jóvenes en situación de riesgo. El programa se desarrolla a través de dispositivos territoriales que ofrecen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y un acceso efectivo a derechos fundamentales.

Durante el desarrollo de la jornada, las autoridades locales y provinciales trabajaron específicamente en la planificación para la implementación de este programa en la ciudad de San Pedro. El objetivo central es establecer una red de contención que permita abordar de manera articulada las problemáticas de vulnerabilidad social en el territorio.