San Pedro participó del 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

Con el objetivo de fortalecer la producción apícola y promover la mejora genética en el sector, se llevó a cabo este sábado el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas. La jornada, que tuvo lugar en el partido bonaerense de General Belgrano, estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y contó con una activa participación de representantes del municipio de San Pedro.

La delegación sampedrina estuvo integrada por el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez, junto al coordinador de Fruticultura, Hugo Ramírez, y el productor apícola local Santiago Biscia. Durante el evento, los funcionarios y productores locales intercambiaron experiencias y conocimientos técnicos sobre la crianza de reinas, un eslabón fundamental para garantizar la sanidad y la productividad de las colmenas en toda la región.

El encuentro se consolidó como un espacio estratégico para la articulación entre el sector público y los productores privados, permitiendo delinear políticas que favorezcan el crecimiento de la apicultura bonaerense. Los representantes de San Pedro destacaron la importancia de estas instancias de capacitación y vinculación para potenciar una actividad que tiene un peso relevante en la economía diversificada del partido.