El Municipio encabezó un acto por el Día de la Mujer y presentó datos sobre atención de violencias

​Del encuentro participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, integrantes del equipo de gobierno, miembros del Consejo Escolar y referentes de distintas áreas municipales. Durante la jornada se abordaron los lineamientos del Estado local en materia de promoción de derechos y prevención de las violencias.

​Laura Monfasani se refirió al marco en el que se desarrollan las políticas de género y señaló que la fecha permite exponer el rol del Estado en el acompañamiento y la garantía de derechos. En ese contexto, mencionó el trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y las organizaciones territoriales para mantener herramientas de contención.

​Por su parte, Candelaria Cuscuela transmitió el saludo del intendente Salazar y remarcó la importancia de sostener la agenda pública en defensa de los derechos de las mujeres. La funcionaria manifestó que no se debe normalizar la desigualdad ni la violencia.

​Durante las alocuciones se presentaron datos sobre la gestión local. Se informó que durante 2025 se registraron 1.800 denuncias por violencia, 1.600 oficios judiciales, 700 presentaciones espontáneas y 500 convocatorias a la Guardia, cifras que dan cuenta del alcance de la problemática y de la intervención municipal en la asistencia.

​En paralelo, la Secretaría de Salud realizó controles en el Centro de Salud Arco Iris a través de la Coordinación de CAPS. La actividad contó con la presencia de la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y del coordinador de Centros de Salud, Pablo Vlaeminck, con el objetivo de realizar tareas de prevención y promoción sanitaria.

​El evento en el Paseo Agenor Almada concluyó con una presentación de danza a cargo del ballet Pialando Recuerdos.

El Municipio de San Pedro realizó un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Paseo Agenor Almada. La actividad fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente Cecilio Salazar, y la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani.