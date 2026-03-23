San Pedro homenajeó a las víctimas de la pandemia con un emotivo acto en el Vía Crucis (Videos)

En una jornada marcada por el recuerdo y la sensibilidad, la comunidad de San Pedro realizó un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en el anfiteatro del Vía Crucis. Tras la postergación del último viernes debido a las malas condiciones climáticas, la ceremonia se llevó a cabo sobre las barrancas para honrar la memoria de los 270 sampedrinos que perdieron la vida a causa del virus, según los registros alcanzados hacia marzo de 2022
La iniciativa, organizada de manera independiente por Sofía Alcón, Fabiana Velo y Vanesa Alfonso, surgió de una vivencia personal que fue sumando voluntades hasta ser declarada de interés municipal
El inicio de la ceremonia estuvo a cargo de Sol Altolaguirre y sus alumnas con una interpretación de danza clásica, seguida por la lectura de poemas escritos por la propia Alcón y por el autor Raúl Oscar Yensina
La música fue el eje central del homenaje, contando con las presentaciones de Sara Ortega, Juan Basualto y un ensamble integrado por Daniel Cabrera, Paula Millán, Carlos Blanco y Nicolás Sánchez, entre otros artistas locales que se sumaron a la propuesta
Uno de los pasajes más conmovedores de la noche se produjo durante el reconocimiento al personal de salud y trabajadores esenciales. En ese marco, brindaron sus palabras el Dr. Carlos Gutierrez, y el oficial Jonathan Giovanettoni de Bomberos Voluntarios, quienes recordaron los desafíos enfrentados en los momentos de mayor incertidumbre
La emotividad se profundizó con el testimonio de Marina Romañano, vecina que contrajo la enfermedad, y el relato de los familiares de Roberto Clapich y Mirta Sallustio, quienes compartieron el dolor de la pérdida y la importancia de mantener viva la memoria de sus seres queridos
Sobre el cierre, se habilitó un micrófono abierto para que los asistentes pudieran nombrar a sus familiares fallecidos o compartir sus vivencias personales, transformando el acto en un espacio de catarsis y unión comunitaria