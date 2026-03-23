San Pedro homenajeó a las víctimas de la pandemia con un emotivo acto en el Vía Crucis (Videos)

En una jornada marcada por el recuerdo y la sensibilidad, la comunidad de San Pedro realizó un acto de homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 en el anfiteatro del Vía Crucis. Tras la postergación del último viernes debido a las malas condiciones climáticas, la ceremonia se llevó a cabo sobre las barrancas para honrar la memoria de los 270 sampedrinos que perdieron la vida a causa del virus, según los registros alcanzados hacia marzo de 2022 .

La iniciativa, organizada de manera independiente por Sofía Alcón, Fabiana Velo y Vanesa Alfonso, surgió de una vivencia personal que fue sumando voluntades hasta ser declarada de interés municipal . El encuentro combinó testimonios directos de sobrevivientes y familiares con diversas expresiones artísticas que sirvieron como puente para la reflexión colectiva.

El inicio de la ceremonia estuvo a cargo de Sol Altolaguirre y sus alumnas con una interpretación de danza clásica, seguida por la lectura de poemas escritos por la propia Alcón y por el autor Raúl Oscar Yensina .

La música fue el eje central del homenaje, contando con las presentaciones de Sara Ortega, Juan Basualto y un ensamble integrado por Daniel Cabrera, Paula Millán, Carlos Blanco y Nicolás Sánchez, entre otros artistas locales que se sumaron a la propuesta .

Uno de los pasajes más conmovedores de la noche se produjo durante el reconocimiento al personal de salud y trabajadores esenciales. En ese marco, brindaron sus palabras el Dr. Carlos Gutierrez, y el oficial Jonathan Giovanettoni de Bomberos Voluntarios, quienes recordaron los desafíos enfrentados en los momentos de mayor incertidumbre .

La emotividad se profundizó con el testimonio de Marina Romañano, vecina que contrajo la enfermedad, y el relato de los familiares de Roberto Clapich y Mirta Sallustio, quienes compartieron el dolor de la pérdida y la importancia de mantener viva la memoria de sus seres queridos . Tras un respetuoso minuto de silencio, la ceremonia se trasladó hacia el sector donde se descubrió una placa conmemorativa diseñada por María Luz Méndez, Pamela Laiseca y Andrés Pereyra

.

Sobre el cierre, se habilitó un micrófono abierto para que los asistentes pudieran nombrar a sus familiares fallecidos o compartir sus vivencias personales, transformando el acto en un espacio de catarsis y unión comunitaria . El homenaje concluyó con la premisa de que "nadie muere del todo mientras se lo recuerde", reafirmando el valor de la solidaridad y la esperanza para la comunidad de San Pedro