San Pedro fue sede de una capacitación regional sobre seguridad y uso de medios aéreos contra incendios

San Pedro fue sede este fin de semana de una capacitación regional teórico-práctica sobre el uso y la seguridad de medios aéreos en la lucha contra incendios forestales y rurales. La iniciativa se desarrolló en articulación con la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Agencia Federal de Emergencias, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de los equipos de respuesta en zonas estratégicas como el Delta.

La propuesta formativa convocó a brigadistas y especialistas de diversas jurisdicciones, incluyendo a Bomberos Voluntarios de todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Parques Nacionales e instructores nacionales. Asimismo, participaron representantes de distintas reparticiones de la provincia de Entre Ríos, en un esquema de trabajo orientado a consolidar criterios comunes y profundizar la coordinación interjurisdiccional ante emergencias.

El programa de actividades se dividió en dos jornadas intensivas. Las instancias teóricas tuvieron lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal, mientras que las prácticas de campo se llevaron a cabo en las instalaciones del Aeroclub local. Los ejercicios estuvieron centrados en la planificación e intervención segura con aeronaves, un recurso crítico para el combate de focos ígneos en terrenos de difícil acceso.

Desde el municipio informaron que diversas áreas de la administración local trabajaron de manera coordinada para garantizar la logística del encuentro, del cual también formaron parte equipos de secretarías y direcciones municipales vinculadas a la seguridad y los servicios públicos.

La elección de San Pedro como cabecera de esta instrucción respondió a su ubicación estratégica en la región del Delta. Según destacaron los organizadores, la prevención y la respuesta articulada entre los distintos niveles del Estado resultaron fundamentales para mitigar el impacto de los incendios y proteger la biodiversidad de la zona.