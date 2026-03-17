San Pedro fue sede de la cuarta edición del Torneo Nacional de Taekwondo con récord de combates

Con un imponente marco de público en el gimnasio del Club Atlético Mitre, se desarrolló con éxito la cuarta edición del Torneo Nacional perteneciente al Taekwondo W.T. "Kwan Bon San Pedro". El certamen, dirigido por la profesora Adriana Macchi, consolidó a la ciudad como un punto de referencia para la disciplina a nivel regional y nacional.

La jornada deportiva contó con la participación de aproximadamente 150 deportistas integrantes de delegaciones provenientes de Lomas del Mirador, Salto, Vicente López, Rosario, Rafael Castillo, San Nicolás, Pilar, La Matanza, Moreno, Marcos Paz, José C. Paz y los anfitriones de San Pedro. Esta concurrencia permitió la realización de más de 100 combates a lo largo del día, marcando un hito organizativo para la institución.

Una de las principales innovaciones de esta edición fue la implementación, por primera vez en la ciudad, de un sistema de control electrónico para el puntaje de las contiendas, lo que otorgó mayor precisión y profesionalismo al evento. Además de las competencias principales, el programa incluyó demostraciones de formas básicas y exhibiciones con chaleco tradicional que captaron la atención de los presentes en el gimnasio "Rojo".

Al cierre del evento, se entregaron medallas y reconocimientos a todos los participantes en un clima de camaradería. Las delegaciones de Pilar y Moreno recibieron el premio mayor por ser los equipos más numerosos del torneo. Asimismo, el encuentro tuvo un impacto positivo en el turismo local, ya que los deportistas y sus familias aprovecharon la jornada para realizar actividades recreativas y recorrer los puntos históricos de la ciudad.



