Salud inicia la vacunación antigripal con prioridad para mayores y personal sanitario

El Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con la cartera sanitaria bonaerense, inicia este miércoles la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026. La estrategia se adelanta tres semanas respecto al año anterior debido a la detección temprana de virus respiratorios y la circulación de la variante de influenza A (H3N2), que presenta una mayor tasa de transmisibilidad.

En el partido de San Pedro, el operativo de inmunización se llevará a cabo de manera descentralizada a través del Hospital Municipal y la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Las autoridades locales informaron que las dosis estarán disponibles para los grupos priorizados, quienes podrán concurrir de forma espontánea a los vacunatorios del distrito.

El cronograma establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires contempla una implementación por etapas. La primera fase comienza este 11 de marzo y está dirigida exclusivamente al personal de salud y a las personas mayores de 65 años. Posteriormente, a partir del 23 de marzo, se habilitará la segunda etapa para el resto de la población objetivo.

Dentro de este segundo grupo se incluyen personas embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta 10 días posteriores al parto, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años, y personas de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo. Asimismo, se contempla al personal estratégico y, como nueva incorporación, a personas en contacto con aves de corral.

Para garantizar la cobertura nacional, el Estado adquirió un total de 8.160.000 dosis, compuestas por vacunas para adultos, pediátricas y adyuvantadas para mayores de 65 años. Hasta el momento, ya se distribuyeron más de 1.800.000 unidades a las distintas jurisdicciones, con un refuerzo de un millón de dosis adicionales previsto para antes de que finalice el mes.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la vacuna antigripal puede aplicarse de manera simultánea con otras dosis del Calendario Nacional. El objetivo central de esta inmunización masiva es reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos ocasionados por la infección del virus de la influenza en la población de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo la respuesta del sistema sanitario ante el invierno.