Salazar supervisó las obras de puesta en valor en el Estadio Municipal junto al sector privado

El intendente Cecilio Salazar encabezó una recorrida por las instalaciones del Estadio Municipal para supervisar el avance de las obras de infraestructura y puesta en valor que se ejecutan mediante un esquema de articulación entre el Estado local y el sector privado.

Acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y el director de Deportes, Pablo Guereta, el jefe comunal constató las mejoras en este espacio emblemático que recibe diariamente a cientos de jóvenes, familias y diversas instituciones deportivas de la ciudad. Las intervenciones actuales representan la continuidad de un plan integral iniciado el año pasado, cuando se procedió a la renovación total del sistema de iluminación del predio.

En esta etapa, las tareas se concentran en optimizar las condiciones de uso, la seguridad y la imagen general del estadio. Según detallaron las autoridades, ya se concretó el cierre de la cabecera sobre la calle Bozzano mediante la colocación de chapas acondicionadas y pintadas. En simultáneo, los equipos de trabajo avanzan sobre la cabecera de la calle Casella, donde se proyecta la construcción de casi 90 metros de tapial y la instalación de un nuevo portón de acceso exclusivo para ambulancias, además de una reorganización integral de los sectores destinados a las parcialidades local y visitante.

El proyecto también incluyó el reacondicionamiento de la cantina, que fue iluminada y pintada, junto con la renovación del acceso peatonal para facilitar el ingreso de los asistentes. Estas acciones son posibles gracias al programa municipal de responsabilidad social empresaria, una iniciativa que fomenta el aporte de firmas sampedrinas para la adquisición de materiales. Hasta la fecha, 16 empresas locales ya se sumaron a través de pautas publicitarias, consolidando un compromiso privado con el fortalecimiento del patrimonio público.

Desde el municipio destacaron que esta articulación estratégica permite avanzar en obras concretas que no solo mejoran la infraestructura deportiva, sino que también garantizan un ámbito adecuado para la integración comunitaria y el encuentro social en la región.