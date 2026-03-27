Salazar recibió a inversores para avanzar en el montaje de una nueva planta industrial en San Pedro

El Intendente Cecilio Salazar, encabezó una reunión de trabajo con empresarios e inversores vinculados a un nuevo proyecto industrial que se encuentra en etapa de montaje sobre la Ruta 9. El encuentro tuvo como eje analizar los avances de la planta destinada a la fabricación de calzado y envases plásticos, una iniciativa que apunta a fortalecer el perfil productivo de la región y generar nuevas fuentes de empleo genuino.

De la jornada participaron el secretario privado, Alfredo Carrasco; el empresario local Jorge Alberto Caso; el apoderado del grupo inversor, Sergio Rosa, y una delegación de inversores chinos liderada por Lin Daojian. El emprendimiento se desarrolla en un sector del predio perteneciente a la firma Caso S.A., donde los inversores, ya radicados en la ciudad, decidieron consolidar su plan de expansión.

Desde el Ejecutivo municipal ratificaron el acompañamiento al proceso de instalación y se comprometieron a facilitar las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto. En este sentido, Salazar destacó la importancia de generar condiciones que atraigan inversiones privadas que apuesten por el distrito y promuevan el crecimiento económico local.

Durante la reunión, los empresarios plantearon la necesidad de garantizar la disponibilidad y potencia energética requerida para el funcionamiento de la maquinaria industrial. Al respecto, las autoridades coincidieron en la relevancia estratégica de la futura Estación Transformadora San Pedro Industrial, una obra prevista por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar respuesta a la demanda estructural del sector.

El encuentro concluyó con un esquema de colaboración mutua, subrayando que la puesta en marcha de esta unidad productiva representa un avance significativo en la diversificación de la industria sampedrina y una oportunidad concreta para la inserción laboral de los vecinos del partido.