El secuestro de una planta de marihuana y la aprehensión de un hombre de 32 años fue el resultado de un operativo realizado ayer por la mañana en la vía pública de esta ciudad. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Las Provincias y Bozzano, donde personal policial interceptó al sujeto durante una recorrida de rutina. Al momento de la identificación, se constató que el individuo tenía en su poder una planta de cannabis sativa con cogollos, la cual arrojó un pesaje oficial de 73,7 gramos.
Robo en una vivienda cuando sus moradores dormían: se llevaron un ventilador, celulares y billeteras (Video)
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Un nuevo hecho de inseguridad se registró aproximadamente a las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Combate de Obligado al 800, en la zona urbana de San Pedro. Autores ignorados ingresaron al domicilio mientras sus moradores descansaban y sustrajeron diversos elementos de valor antes de darse a la fuga. En su escape, fueron registrados por cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana, momento en el que una joven se encontraba durmiendo junto a su pareja en una de las habitaciones. Según el relato de las víctimas, los delincuentes lograron franquear el acceso principal de la propiedad sin que los residentes advirtieran la intrusión de manera inmediata.
Al percibir ruidos inusuales provenientes del resto de la casa, la pareja constató que la puerta de entrada se encontraba abierta de par en par. Tras una revisión rápida de los ambientes, confirmaron que los asaltantes habían revisado el comedor y la cocina para luego retirarse del lugar.
Del interior de la vivienda, los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares, un ventilador y dos billeteras con documentación y pertenencias personales. A pesar de la cercanía de los intrusos con el área de descanso, los moradores destacaron que, afortunadamente, los asaltantes no llegaron a ingresar al dormitorio donde ellos se encontraban.
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