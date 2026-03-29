Robó elementos del interior de un auto y fue detenido

Dos menores de edad resultaron con heridas leves tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Obligado y Balcarce, en la zona urbana de San Pedro, informaron hoy fuentes policiales. El hecho se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Mondial LD 110 Max color gris colisionó con un automóvil Renault Clio, también de color gris, que era conducido por un joven de 21 años.
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Un hombre de 32 años fue aprehendido por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro tras una persecución originada por el hurto de diversos elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.
El hecho se registró en la calle San Lorenzo al 200, donde el sospechoso logró ingresar a un automóvil Renault Clio sin ejercer violencia sobre el rodado. Del interior del vehículo, propiedad de un joven de 27 años, el delincuente sustrajo un gato hidráulico, balizas, un chaleco refractario, una llave tubo y un botiquín de primeros auxilios contenidos en un bolso de lona negro.
Tras un rápido accionar policial, los efectivos lograron interceptar y aprehender al individuo mientras intentaba darse a la fuga en la intersección de las calles F. C. Rodríguez y Bottaro. Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de la totalidad de los elementos robados, los cuales fueron recuperados en su integridad.
Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, desde donde se dispuso que el aprehendido permanezca alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas disposiciones judiciales.
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