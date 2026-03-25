Roban en la vivienda de Pablo Bardelli mientras se realizaba el festival solidario

El dirigente del Rotary Club San Pedro, Pablo Bardelli, denunció el robo de diversas pertenencias de su domicilio particular, ocurrido mientras se encontraba participando de la organización del festival solidario en el Paseo Público Municipal. El evento, que reunió a la comunidad local, tenía entre sus objetivos principales la recaudación de fondos para la adquisición de un vacunatorio móvil destinado a la institución.

Según informó el propio damnificado, los delincuentes ingresaron a la vivienda durante la noche del martes y sustrajeron herramientas, equipamiento médico y dispositivos tecnológicos de vital importancia para su actividad. Entre los elementos denunciados se encuentran una computadora portátil Lenovo de 15,6 pulgadas color Abyss Blue, un taladro naranja de la marca Black + Decker que no posee su batería, dos medidores de presión y una mochila negra con material educativo.

Bardelli remarcó que la mayor preocupación radica en la recuperación de la computadora y de un disco rígido externo, el cual posee un logo verde y blanco de la empresa "RecuperoDatos". Ambos dispositivos contienen información técnica y personal de carácter sensible e irremplazable para su labor profesional y docente en la ciudad.

A través de una comunicación pública, el integrante de la entidad rotaria solicitó la colaboración de los vecinos para identificar la posible comercialización de estos objetos en plataformas digitales o ferias locales. Quienes posean información fehaciente pueden contactarse de manera privada con el damnificado o aportar los datos ante las autoridades correspondientes para facilitar la investigación del hecho.