Rivas sostuvo que el Ente de Turismo y el Consejo Rural serán ejes de la comisión de Desarrollo Económico del HCD

El concejal Martín Rivas, de Acuerdo Vecinal San Pedro, sostuvo que priorizará su trabajo como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Ambiente y Turismo del Concejo Deliberante, en temas como el turismo y el vínculo con vecinos de la zona rural.

El edil indicó que el bloque asume este rol con una mirada técnica y de gestión, "subrayando la importancia de generar políticas de Estado que trasciendan la labor parlamentaria tradicional".

"En estos días me toca asumir la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Ambiente y Turismo del Concejo Deliberante", informó Rivas, quien además remarcó el carácter operativo que pretende imprimirle a su función. Al respecto, el concejal señaló que "desde nuestro bloque Acuerdo Vecinal San Pedro lo tomamos con mucha responsabilidad, porque entendemos que no se trata de un cargo más, un título o un tema de cartel, sino de un espacio clave para impulsar políticas concretas que acompañen el crecimiento de San Pedro".

En su análisis sobre la situación actual del partido, Rivas destacó las virtudes de la región pero reparó en la necesidad de una coordinación más eficiente entre los distintos actores sociales. "En lo personal también creo que nuestra ciudad tiene un enorme potencial en la producción, el turismo y el trabajo local, pero para que ese potencial se transforme en oportunidades reales hace falta unificar ideas, articulación y una mirada enfocada en el desarrollo", sostuvo el legislador local.

Respecto al plan de acción inmediato, el nuevo presidente de la comisión detalló los dos ejes centrales sobre los cuales ya se encuentra trabajando el equipo de Acuerdo Vecinal. El primero de ellos apunta a la "consolidación de un Consejo Rural que ayude a ordenar prioridades y articular con el Departamento Ejecutivo, el sector productivo y vecinos de zonas rurales". Como complemento, el edil impulsa la "puesta en marcha de un Ente Mixto de Turismo que permita coordinar esfuerzos entre el sector público, instituciones académicas y sector privado".

Rivas hizo un llamado a la dirigencia política para priorizar las necesidades de la comunidad por sobre las disputas partidarias. "Estoy convencido de que es momento de dejar de lado discusiones que no llevan a ningún lado y enfocarnos en generar condiciones para que San Pedro crezca. Ese es el compromiso que asumí desde un principio y lo seguiré honrando", concluyó el concejal en su mensaje de asunción.