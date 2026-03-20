Reprogramaron el acto en homenaje a las víctimas de COVID-19

El acto en memoria de las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19, originalmente previsto para este viernes en el Anfiteatro del Vía Crucis, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas. La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo a las 20:00 en el mismo escenario natural sobre las barrancas de San Pedro.

Bajo la organización de Sofía Alcón, Fabiana Velo y Vanesa Alfonso, la jornada busca honrar la memoria de los 270 sampedrinos que perdieron la vida a causa del virus, según los registros alcanzados hacia marzo de 2022.

El encuentro fue declarado de interés municipal y contará con una estructura que combina testimonios de sobrevivientes y familiares con diversas expresiones artísticas.

El cronograma de actividades prevé una apertura con danza clásica a cargo de Sol Altolaguirre y sus alumnas, seguida de la lectura de poemas escritos por la organizadora y por el autor Raúl Oscar Yensina.

La música será un eje central del homenaje con las presentaciones de José Humberto Lauria, el Coro Polifónico Guillermo Farabollini, la artista Sara Ortega y un ensamble integrado por Daniel Cabrera, Paula Millán, Carlos Blanco y Nicolás Sánchez.

Durante el acto se brindará un reconocimiento especial al personal de salud y trabajadores esenciales por su labor en la primera línea de cuidado durante el aislamiento. Además, se compartirá el testimonio de Marina Romañano, vecina que contrajo la enfermedad, junto a familiares de Roberto Clapich y Mirta Sallustio.

La ceremonia también incluye el descubrimiento de una placa conmemorativa en el sitio, diseñada por María Luz Méndez, Pamela Laiseca y Andrés Pereyra. Tras este momento simbólico, se dispondrá de un micrófono abierto para que los asistentes puedan nombrar a sus seres queridos o compartir sus vivencias personales relacionadas con la pandemia.