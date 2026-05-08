Finalizó la primera etapa de refacciones en el Destacamento Policial de Santa Lucía

El intendente encabezó una visita al Destacamento Policial de la localidad de Santa Lucía tras la culminación de la primera etapa de los trabajos de refacción y puesta en valor del edificio. Las obras, que forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura de seguridad del distrito, incluyeron una intervención integral tanto en el exterior como en el interior de la dependencia.

Durante la recorrida, de la que participaron autoridades municipales y jefes policiales, se supervisaron las tareas que comprendieron la reparación de los techos y la colocación de un nuevo cielo raso con sus respectivos plafones de iluminación. Asimismo, se procedió a la instalación de aberturas y se realizaron trabajos de pintura general para renovar la imagen de la sede policial.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estos trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones operativas de los efectivos que cumplen funciones en la localidad y brindar un espacio de atención más adecuado para los vecinos. Las refacciones continuarán con una segunda etapa de obras ya programada, la cual permitirá completar la puesta en valor definitiva del destacamento de Santa Lucía.