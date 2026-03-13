Representantes sampedrinos en una jornada para el fortalecimiento de políticas juveniles

Representantes municipales participaron de una jornada de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. El distrito asistió en su carácter de coordinador de dos espacios destinados a la formación y contención de jóvenes.

El intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las políticas territoriales para la juventud fueron los ejes centrales del Encuentro Provincial de Centros Juveniles. San Pedro integró las mesas de debate en calidad de coordinadora de dos unidades de gestión que funcionan actualmente en el partido.

La comitiva sampedrina estuvo conformada por la referente municipal del programa, Alejandra Fagnano, junto a Belén Lacuadra, responsable del Centro Juvenil que desarrolla sus actividades en la sede del Centro Integrador Comunitario (CIC). Ambas funcionarias representaron la labor de acompañamiento y los proyectos pedagógicos que se ejecutan a nivel local.

La actividad se desarrolló en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde se analizaron las estrategias de abordaje para la población joven de los distintos distritos. Durante la jornada, se coordinaron pautas de trabajo conjunto entre la provincia y los municipios para optimizar los recursos destinados a estas instituciones de base comunitaria.