Reinician los talleres para jóvenes del Centro Integrador Comunitario



A partir de esta semana se reiniciarán las actividades en el Centro Juvenil que funciona en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC). La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Cecilio Salazar, contempla una variada oferta formativa y recreativa diseñada específicamente para adolescentes y adultos jóvenes de entre 14 y 29 años. A partir de esta semana se reiniciarán las actividades en el Centro Juvenil que funciona en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC). La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Cecilio Salazar, contempla una variada oferta formativa y recreativa diseñada específicamente para adolescentes y adultos jóvenes de entre 14 y 29 años.

La grilla de actividades para este ciclo incluye clases de carpintería los lunes de 17:30 a 19:00, seguidas por acrobacias en tela los días martes entre las 18:30 y las 19:45. Asimismo, el cronograma semanal se completa con el taller de percusión, que tendrá lugar los miércoles en el horario de 19:00 a 20:00.

Desde la organización informaron que los interesados en participar de estas propuestas deberán realizar la inscripción de manera presencial en la sede del CIC, ubicada en la intersección de las calles Hermano Indio y Casella. El registro de aspirantes se llevará a cabo de lunes a viernes en el horario habitual de atención, de 8:00 a 14:00.