Recuperan dos motos robadas conducidas por menores de edad

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) aprehendió en las últimas horas a dos menores de edad que circulaban en motocicletas que poseían pedido de secuestro activo por robo, en el marco de distintos operativos de interceptación vehicular realizados en la ciudad.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de la Avenida España y Rivadavia. Allí, los efectivos interceptaron a un joven de 15 años que se desplazaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 de color negra. Al verificar los datos del rodado a través del sistema informático policial, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 14 de enero de 2022, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5, bajo la carátula de hurto agravado.

En un segundo operativo desarrollado en la esquina de Hermano Indio y Balcarce, el personal policial aprehendió a otro menor que circulaba en una Honda XR 150 negra sin dominio colocado. Tras el relevamiento de los números de motor y chasis, el sistema arrojó un pedido de secuestro activo con fecha de alta del pasado 24 de marzo de 2026.

Este último motovehículo era buscado a requerimiento de la UFI N° 8, a cargo del fiscal Hernán Granda, en una causa caratulada como hurto agravado iniciada apenas una semana atrás.

Tras las intervenciones, ambos jóvenes fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional junto con los rodados secuestrados para dar cumplimiento a las diligencias legales correspondientes bajo la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.