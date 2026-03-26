Proyecto para adherir a la Ley que asegura servicios esenciales a clubes, escuelas y hospitales

El Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza para adherir al municipio a la Ley Provincial N.º 15.553, la cual garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales para asociaciones civiles, establecimientos educativos y sanitarios de gestión pública, incluso en situaciones de mora en el pago.

La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, busca asegurar el suministro de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a instituciones sin fines de lucro debidamente inscriptas, así como a dependencias municipales y escuelas. La normativa provincial, a la cual se busca sumar al distrito, reconoce a estos servicios como derechos básicos para el funcionamiento de entidades que prestan actividades de bien público en la comunidad.

El proyecto de adhesión contempla que el Departamento Ejecutivo pueda establecer reducciones transitorias o totales en las alícuotas y tasas municipales aplicadas sobre dichos servicios. Asimismo, la ley prevé la creación de planes de pago accesibles para regularizar deudas, con el objetivo de aliviar la carga económica de las organizaciones sociales y garantizar su continuidad operativa.

De aprobarse la ordenanza, el municipio deberá coordinar con las empresas prestatarias de servicios las acciones necesarias para la efectiva aplicación de los beneficios. La medida refuerza el compromiso con las instituciones locales, otorgando un marco de protección ante posibles cortes de suministros fundamentales para el desarrollo de tareas sanitarias, educativas y comunitarias en todo el partido.