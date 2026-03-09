Provincia respondió a LLA: “Las tasas municipales representan menos del 1% de la carga impositiva”

El jefe de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó hoy la iniciativa impulsada por concejales de La Libertad Avanza (LLA) para eliminar o reducir tasas municipales en diversos distritos bonaerenses. El funcionario calificó la medida como una "estrategia de distracción" con un marcado trasfondo político, en respuesta directa al encuentro que el espacio libertario realizó recientemente en San Nicolás.

La reacción del Ejecutivo provincial surge tras la jornada encabezada por el diputado nacional Sebastián Pareja en la ciudad del norte bonaerense, donde se reunió con coordinadores distritales y legisladores provinciales para coordinar un plan que busca suprimir tributos locales en 116 municipios. Dicha estrategia, que pone el foco en la Primera y Tercera sección electoral, contempla la eliminación de 138 tasas, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11 tributos adicionales.

Durante una conferencia de prensa, Bianco sostuvo que la propuesta libertaria se basa en una interpretación errónea del sistema tributario argentino. "En los últimos tiempos hemos visto permanentes ataques, operaciones de prensa e incluso intentos judiciales para limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas municipales", afirmó el funcionario.

Para fundamentar su postura, Bianco citó datos del Índice FADA, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, los cuales revelan que el 93,6% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria corresponde a impuestos nacionales y el 5,7% a provinciales, mientras que las tasas municipales representan apenas el 0,7%. "Menos del 1% del peso impositivo sobre la producción tiene que ver con las tasas municipales", subrayó.

En la misma línea, el asesor de Axel Kicillof hizo referencia a un informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, dirigido por Agustín Lódola, que indica que estos gravámenes locales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto promedio de las cadenas productivas. Incluso en el sector financiero, donde tienen mayor incidencia, el impacto alcanza solo el 1,7%.

"No puede afirmarse que las tasas municipales sean responsables de los problemas de producción o empleo", sentenció Bianco, quien atribuyó las dificultades del sector productivo a variables macroeconómicas nacionales como la apertura de importaciones, la apreciación cambiaria y la caída del mercado interno por la pérdida del poder adquisitivo.

Finalmente, el funcionario instó a los representantes de La Libertad Avanza a abandonar lo que considera una maniobra política. "Lo que le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza es que dejen de mentir y que se pongan a trabajar en proyectos que realmente favorezcan la producción", concluyó.