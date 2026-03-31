Proponen declarar de Interés Municipal la obra literaria sobre autismo "Un lugar para Amaro"

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de declarar de Interés Municipal la obra literaria titulada “Un lugar para Amaro”, cuya autoría pertenece a la docente local Melisa Guillermin.

La iniciativa legislativa lleva la firma de los ediles Martín Rivas, Paula Fernández y Fernando Negrete, y contó con la colaboración técnica del prosecretario legislativo Santiago Murray. Según explicaron los impulsores de la medida, el reconocimiento se inscribe en una agenda de trabajo permanente que busca fortalecer la concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dar visibilidad a herramientas que promuevan la inclusión en el ámbito comunitario.

La obra es destacada en los fundamentos del proyecto como un recurso pedagógico y de sensibilización fundamental para el abordaje de la temática. En ese contexto, los concejales pusieron en relieve el compromiso social de Guillermin, quien desempeña funciones docentes en el Jardín de Infantes Sor Teresa de Calcuta y utiliza su experiencia en el aula para fomentar la empatía y la integración desde la educación temprana.

El expediente legislativo incluye la memoria descriptiva de la pieza literaria, donde se detallan los objetivos pedagógicos y el impacto social que se espera generar en la ciudad. Desde el bloque autor del proyecto señalaron que este tipo de producciones locales son aportes sustanciales para la construcción de una sociedad informada y capaz de acompañar las distintas realidades que atraviesan los vecinos.

Finalmente, los representantes de Acuerdo Vecinal San Pedro remarcaron la importancia de respaldar las iniciativas que surgen de la labor cotidiana y que contribuyen a transformar la realidad local. El proyecto será tratado en las próximas comisiones del cuerpo deliberativo para avanzar hacia su aprobación definitiva, en el marco de un fortalecimiento de las políticas de inclusión y derechos en el distrito.

Un lugar para Amaro

"Un lugar para Amaro" nace de la experiencia directa en el aula y busca traducir en imágenes cercanas a la infancia la percepción del mundo de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El texto aborda temáticas como la sobrecarga sensorial, los desafíos en la comunicación y la importancia de la anticipación, desplazando el foco de la dificultad individual hacia la responsabilidad colectiva del entorno escolar.

El libro se plantea como una herramienta para eliminar barreras actitudinales y prejuicios, promoviendo que la inclusión sea una transformación del entorno para garantizar que todos los niños tengan un lugar. No se presenta como una receta cerrada, sino como el relato de un camino construido a través de la escucha y la práctica docente real.

Respecto a la autora, Melisa Guillermin es Profesora de Educación Inicial y Licenciada en Educación. Radicada en San Pedro desde hace 14 años, su trayectoria incluye experiencias en diversos contextos educativos, desde escuelas rurales hasta urbanas, lo que ha moldeado su mirada sobre las infancias. Desde hace ocho años desempeña su labor en el Jardín de Infantes Municipal N.º 3 "Sor Teresa de Calcuta", institución donde se gestó este cuento, que representa su primera publicación literaria nacida del compromiso con la educación inclusiva.