Primera jornada del festival de El Mercader, con el cierre de Los Jóvenes Musiqueros

El Mercader Ferias inició este sábado la primera dición de su festival en el Paseo Públlico Municipal, con un cronograma de actividades que se extenderá hasta el martes 24 de marzo. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro y el Rotary Club local.

La propuesta incluye una oferta gastronómica compuesta por Food Trucks con opciones gourmet y minutas. En el predio se instaló además un sector destinado a microemprendedores y artesanos de la zona, con el objetivo de fomentar el comercio regional.

Para el público infantil, el festival dispone de un parque de diversiones con diversas atracciones. La seguridad del predio está a cargo de una empresa de vigilancia privada durante todas las jornadas.

El cronograma de espectáculos para este sábado 21 comienza a las 19:00 con Herencia Folclórica, seguido por Raíces Chamameceras, Majo del Barro, La Bitácora de Flavia y el cierre de Los Jóvenes Musiqueros a las 23:00.

Mañana, domingo 22, se presentarán la Escuela de Baile Alma Comercial, Corazones Cumbieros, Mi plata no vale y The Palmers. El lunes 23 la actividad iniciará con la escuela de country line dance de la profesora Karina Salvarreguy, para continuar con Martín García, Rocío Guilmen, Lucrecia Ferreira y La Nueva Luna.

El cierre del evento está previsto para el martes 24 de marzo con las actuaciones de Jesús "El colibrí", El León Talense y el grupo Los Charros a partir de las 22:00.