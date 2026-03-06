Presencia sampedrina en las jornadas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

La referente indígena del Mercosur integró el panel sobre "Interseccionalidad y las múltiples dimensiones que profundizan la brecha de género en el acceso a la Justicia". En ese marco, Romero expuso la experiencia del Centro de Salud Intercultural Dalagaic Piogonac, que integra la red de centros comunitarios del Municipio de San Pedro, y destacó la declaración de interés municipal lograda en el Concejo Deliberante respecto al parto respetado indígena.

Romero, quien asistió en representación de la Suprema Corte provincial, compartió el debate con referentes feministas que abordaron temáticas sensibles como la situación de mujeres en contexto de encierro, el incumplimiento de la cuota parental y el acceso de niñas y adolescentes al sistema judicial. La gestión intercultural desarrollada en San Pedro fue recibida con aplausos por la concurrencia, posicionándose como un modelo de referencia a nivel provincial y nacional.

La actividad fue encabezada por la ministra de Mujeres, Estela Díaz, y la presidenta de la Corte Suprema, Hilda Kogan. El cierre institucional estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, contando además con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La comitiva sampedrina que acompañó el evento estuvo integrada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; la secretaria de Salud, Isabel Carrasco; la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani; y el concejal Christian Leguizamon.