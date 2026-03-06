Acuerdo Vecinal presentó el proyecto "San Pedro Crea Futuro" para fortalecer el empleo joven

El bloque de concejales Acuerdo Vecinal, integrado por Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, elevó al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, un proyecto de comunicación que propone una "Estrategia Integral de Articulación para el Empleo Joven y el Desarrollo Productivo Local" bajo la denominación "San Pedro Crea Futuro". La iniciativa busca formalizar y potenciar el nexo entre la educación, la capacitación técnica y las demandas reales del sector privado en el distrito.

El proyecto se fundamenta en el volumen de actividad registrado por la Oficina de Empleo Municipal durante 2025, periodo en el que se asistió a más de 1.700 personas y se gestionaron cerca de 200 búsquedas laborales. Asimismo, el documento destaca la participación de 77 empresas locales en programas de fomento y la capacitación de más de 11.000 ciudadanos en oficios y herramientas de empleabilidad, lo que demuestra una estructura base sólida que los ediles proponen consolidar estratégicamente.

La propuesta legislativa solicita al Departamento Ejecutivo que evalúe la unificación de programas nacionales como "Fomentar Empleo" con iniciativas de cuño municipal como "Mi Primer Empleo" y "Red de Oficios". Entre los puntos destacados del articulado, se sugiere el reconocimiento institucional a las empresas que incorporen jóvenes al mercado formal y la promoción de capacitaciones en habilidades digitales y oficios estratégicos demandados por el entramado productivo sampedrino.

Para los autores de la iniciativa, el acceso al primer empleo formal representa uno de los desafíos más complejos para la juventud local, por lo que resulta indispensable fortalecer la capacidad institucional de articular las políticas existentes. El proyecto invita también a conformar instancias de articulación público-privada para facilitar la transición entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, favoreciendo así el arraigo de los jóvenes en su ciudad.