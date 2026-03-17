Preocupación por reiterados hechos de vandalismo contra el patrimonio público

La Municipalidad de San Pedro manifestó su profunda preocupación ante una serie de actos vandálicos que, en las últimas semanas, provocaron importantes daños y destrozos en diversos espacios de uso común. Según informaron fuentes comunales, estos ataques afectan directamente la infraestructura urbana diseñada para el beneficio de todas y todos los habitantes del partido.

Desde el área de Servicios Públicos confirmaron que se iniciarán de inmediato las tareas de reparación y puesta en valor para restituir las condiciones de los sectores afectados. No obstante, las autoridades remarcaron que estos episodios se inscriben en una tendencia que ya registra antecedentes graves, como los incendios intencionales en los Puntos Verdes ubicados en la zona de la ex Terminal y en la localidad de Santa Lucía.

La problemática también alcanzó a otros dispositivos de reciclaje que debieron ser retirados de la vía pública. En estos casos, el municipio detectó un uso indebido de los contenedores, los cuales eran utilizados para arrojar residuos domiciliarios y desechos no permitidos, desvirtuando su función original. Estos hechos no solo dañan el equipamiento municipal, sino que atentan contra herramientas construidas con el esfuerzo presupuestario de la comunidad para fomentar la sustentabilidad.

Ante este escenario, la administración local solicitó a la población un mayor compromiso ciudadano en el cuidado del mobiliario y los espacios compartidos. En ese sentido, instaron a los vecinos a denunciar cualquier acto de vandalismo de manera inmediata, ya sea a través de un llamado al 911 o mediante los canales de comunicación del municipio, incluyendo redes sociales y atención presencial.