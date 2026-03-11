Personal policial notificó a dos hombres que poseían pedidos de paradero activos

Efectivos de la Estación de Policía Comunal procedieron ayer a la identificación y traslado de dos hombres que presentaban impedimentos legales, en el marco de los operativos de control de rutina que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

El primer procedimiento tuvo lugar durante la mañana en la intersección de las calles Belgrano y Balcarce. En ese sitio, los agentes identificaron a un joven de 19 años y, tras consultar el sistema informático policial, constataron que sobre él pesaba un pedido de paradero activo. El requerimiento judicial había sido solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de la jurisdicción local en una causa caratulada como Averiguación de Paradero.

Por otro lado, durante la franja horaria nocturna, el personal policial interceptó a un segundo masculino de 25 años. Al verificar sus datos filiatorios, se detectó que también registraba una solicitud de paradero vigente, en este caso bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.

En ambos casos, los sujetos fueron trasladados a la sede de la dependencia policial para cumplimentar las diligencias de rigor y regularizar su situación administrativa. Tras ser notificados de las actuaciones correspondientes y fijar domicilio ante las autoridades judiciales, ambos hombres se retiraron del asiento físico de la seccional por disposición de las fiscalías intervinientes.