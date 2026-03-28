PAMI adelanta la vacunación antigripal ante una nueva variante de influenza

El PAMI anunció el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, cuya aplicación efectiva comenzará el próximo lunes 30 de marzo. La medida se tomó en sintonía con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación ante la circulación anticipada de virus respiratorios y, específicamente, por la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2) que presenta una mayor transmisibilidad.

El objetivo central de este cronograma anticipado es reforzar la inmunidad de los grupos más vulnerables antes del inicio del pico invernal. La prioridad está puesta en los adultos mayores, quienes presentan un riesgo más elevado de sufrir complicaciones graves derivadas del cuadro gripal.

Desde el organismo previsional informaron que la inmunización es gratuita y no requiere de turno previo ni orden médica para los afiliados. Los interesados podrán acercarse a las farmacias habilitadas presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad y la credencial de la obra social. Por su parte, las personas menores de 65 años que integren grupos de riesgo deberán acreditar su condición mediante la documentación médica correspondiente.

El universo de personas priorizadas incluye a mayores de 65 años, personas gestantes y niños de entre 6 y 24 meses. Asimismo, la campaña contempla a ciudadanos con enfermedades crónicas, tales como patologías respiratorias (EPOC o asma moderada a severa), afecciones cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes o insuficiencia renal.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó la relevancia de la inoculación al señalar que, si bien la vacuna no elimina totalmente la posibilidad de contagio, reduce el riesgo de complicaciones severas en torno al 60% y disminuye significativamente la mortalidad.

Un aspecto técnico destacado por las autoridades sanitarias es la compatibilidad de la dosis antigripal con otras vacunas del calendario nacional, como la antineumocócica o la fórmula contra el COVID-19. Ambas pueden aplicarse de forma simultánea sin necesidad de aguardar intervalos de tiempo. La única contraindicación vigente es haber manifestado reacciones alérgicas previas a los componentes del fármaco.

La decisión de adelantar los plazos también responde a una estrategia para evitar la saturación del sistema de salud durante los meses de alta demanda estacional. PAMI recomendó a sus afiliados consultar la disponibilidad en sus farmacias habituales o comunicarse con la línea 138. Además, se encuentra disponible el portal oficial pami.org.ar/farmacias para verificar los puntos de vacunación y requisitos actualizados.