Operativos policiales derivaron en cuatro traslados por pedidos de paradero, drogas y disturbios en la vía pública

Diversos operativos de control y prevención ciudadana realizados por las fuerzas de seguridad en la localidad de San Pedro derivaron en las últimas horas en el traslado de cuatro hombres por diversas infracciones legales, pedidos de captura vigentes y tenencia de estupefacientes, según informaron fuentes policiales.

En el primero de los procedimientos, efectivos de la Seccional local interceptaron ayer por la mañana a un hombre de 43 años en la intersección de las calles Uruguay y San Martín. Al verificar sus datos en el sistema informático, los uniformados constataron que sobre el individuo pesaba un pedido de paradero activo a solicitud de la Comisaría 3° de San Miguel. Tras las consultas de rigor con la dependencia interviniente, se dispuso el traslado del sujeto para regularizar su situación legal, tras lo cual recuperó la libertad.

Por otra parte, durante la tarde del sábado, el sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un grupo de jóvenes que presuntamente consumían sustancias prohibidas en la vía pública. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un joven de 21 años poseía marihuana en su poder. El implicado fue trasladado a la sede policial, donde se le notificó el inicio de una causa por tenencia ilegal de estupefacientes con intervención de la UFI 11.

Finalmente, en una serie de operativos nocturnos y de madrugada, se concretó la aprehensión de dos hombres por infracciones a la Ley 8031/73. El primero de ellos, de 46 años, fue hallado en estado de ebriedad portando un arma blanca en la vía pública. El segundo, de 21 años, fue demorado por alterar el orden público también bajo los efectos del alcohol. En ambos casos, intervino el Juzgado de Paz de San Pedro, disponiéndose la notificación de las causas contravencionales antes de que los involucrados se retiraran de la dependencia.