Operativos de tránsito: secuestran 18 motocicletas por diversas infracciones

​Fuentes oficiales destacaron dos situaciones de particular gravedad detectadas durante los controles. En primer término, se interceptó a una menor de 14 años que circulaba al mando de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Por otra parte, un joven de 24 años fue demorado tras arrojar un resultado de 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, una cifra que cuadruplica los límites permitidos para conductores particulares.

​Desde la Dirección de Tránsito recordaron que estos dispositivos de control se desarrollan diariamente en horarios aleatorios con el objetivo de fortalecer la seguridad vial. Asimismo, las autoridades subrayaron la obligatoriedad de circular con toda la documentación del vehículo y el casco correctamente colocado para evitar sanciones y proteger la integridad física de los conductores.

La Dirección de Tránsito, en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), concretó una serie de operativos de interceptación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad durante la última semana. Como resultado de estas intervenciones, las autoridades procedieron a la retención de 18 motocicletas debido a la falta de documentación reglamentaria o la ausencia del casco de seguridad.