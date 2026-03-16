Operativos de seguridad vial:: retienen 16 motos por irregularidades

​La movilización de recursos humanos y logísticos incluyó la participación activa de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). El objetivo principal de estas intervenciones fue verificar el cumplimiento de las normas de circulación vigentes y garantizar la seguridad en la vía pública.

​Durante las verificaciones, los agentes procedieron al secuestro de las unidades mencionadas debido a la falta total o parcial de documentación obligatoria para transitar, como así también por la ausencia del uso del casco reglamentario por parte de los conductores. Según informaron fuentes oficiales, estas medidas buscan reducir los índices de siniestralidad y controlar la procedencia de los rodados.

​A pesar de las retenciones, el reporte oficial destacó que otros cuatro motociclistas lograron regularizar su situación en el lugar de los controles. Estos ciudadanos pudieron continuar su marcha tras aportar la documentación requerida o subsanar la falta de elementos de protección personal, evitando así el acarreo de sus vehículos por parte de la autoridad competente.

En el marco de un despliegue conjunto de control y prevención, la Dirección de Tránsito encabezó este lunes una serie de operativos de interceptación vehicular que concluyeron con la retención de 16 motocicletas. Las acciones se llevaron adelante en puntos estratégicos y contaron con el respaldo de fuerzas especiales de seguridad.