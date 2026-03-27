Operativos de seguridad: cuatro aprehendidos por captura activa, violencia de género y portación de armas

Diversos operativos de prevención y seguridad ciudadana realizados por la policía local en las últimas horas derivaron en la aprehensión de cuatro personas por delitos de hurto, violencia de género y portación de armas blancas en distintos puntos de la ciudad.

En una de las intervenciones, efectivos policiales que realizaban tareas de vigilancia en la intersección de las calles Javier Rivero y Riobamba procedieron a la identificación de un joven de 23 años. Tras consultar el sistema informático, se constató que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura activa solicitado por la UFI N° 1 de San Nicolás en relación con una causa por hurto. El joven fue trasladado a la sede policial y, tras las notificaciones de rigor y la fijación de domicilio para regularizar su situación judicial, recuperó la libertad por disposición de la autoridad requirente.

Por otra parte, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en la zona de calle Molina y las vías férreas. Al arribar al lugar, el personal policial aprehendió a un hombre de 23 años que momentos antes había agredido físicamente a su pareja, una mujer de 20 años. La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de ser indagado por la fiscalía local.

Finalmente, en calle Javier Rivero al 1600, los uniformados interceptaron a dos hombres de 29 y 23 años que se encontraban en la vía pública portando un arma blanca. El procedimiento culminó con la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro del elemento cortante, bajo la intervención del Juzgado de Paz local por infracción a las normas de convivencia y seguridad.