Operativos de seguridad: cuatro aprehendidos por captura activa, violencia de género y portación de armas
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Diversos operativos de prevención y seguridad ciudadana realizados por la policía local en las últimas horas derivaron en la aprehensión de cuatro personas por delitos de hurto, violencia de género y portación de armas blancas en distintos puntos de la ciudad.
Por otra parte, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en la zona de calle Molina y las vías férreas. Al arribar al lugar, el personal policial aprehendió a un hombre de 23 años que momentos antes había agredido físicamente a su pareja, una mujer de 20 años. La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor quedó alojado en el sector de calabozos a la espera de ser indagado por la fiscalía local.
Finalmente, en calle Javier Rivero al 1600, los uniformados interceptaron a dos hombres de 29 y 23 años que se encontraban en la vía pública portando un arma blanca. El procedimiento culminó con la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro del elemento cortante, bajo la intervención del Juzgado de Paz local por infracción a las normas de convivencia y seguridad.
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