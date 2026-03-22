Operativos de control: secuestran vehículos por alcoholemia positiva y maniobras peligrosas en el centro

La Dirección de Tránsito, con el apoyo de fuerzas de seguridad, desplegó un operativo dinámico en la zona céntrica que culminó con la retención de cuatro vehículos por diversas infracciones graves a las normas de tránsito y seguridad vial.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron un automóvil que realizaba maniobras peligrosas, comúnmente denominadas "picadas", poniendo en riesgo la integridad de peatones y conductores en el casco urbano. Al interceptar el rodado, se constató que el conductor carecía de la totalidad de la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual la unidad fue secuestrada y puesta a disposición inmediata del Tribunal de Faltas local.

En el mismo despliegue, se interceptó un segundo automóvil cuyo conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, superando los límites permitidos por la legislación vigente. Ante esta situación, se procedió al labrado de las actas correspondientes y el retiro del vehículo de la vía pública.

El operativo también incluyó la retención de dos motocicletas. En ambos casos, los conductores no pudieron acreditar la propiedad ni la habilitación de los rodados al momento del control por falta de documentación respaldatoria. Las autoridades locales informaron que estas acciones preventivas continuarán de manera aleatoria con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar el orden en el tránsito de la ciudad.