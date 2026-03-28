Operativos de control: Detienen a un hombre buscado por robo y a otro que provocaba incidentes

El grupo de familias Comunidad San Pedro, que nuclea a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lanzó una convocatoria abierta a la sociedad para conmemorar el próximo 2 de abril el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. La iniciativa busca teñir de azul la ciudad como símbolo de reconocimiento y acompañamiento. La propuesta invita a vecinos, instituciones y comercios a colocar en frentes de viviendas y locales elementos de color azul, como globos o cintas, además de promover la visualización de la temática a través de las redes sociales. Desde la organización señalaron que el objetivo principal es fomentar la empatía y el respeto mutuo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
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Personal de la Comisaría de San Pedro concretó la demora de dos hombres en distintos operativos de control realizados en la vía pública durante la jornada de este viernes, según informaron fuentes policiales.
El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Comandante de Obligado y Bozzano. Allí, los efectivos procedieron a la identificación de un joven de 21 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo con fecha de alta el 19 de marzo.
La medida judicial se encuentra vinculada a una causa por el delito de robo, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial con el objetivo de regularizar su situación legal ante el magistrado interviniente.
En un hecho distinto, uniformados aprehendieron a un hombre de 32 años en la esquina de 25 de Mayo y General Pueyrredón. El individuo fue interceptado mientras ocasionaba disturbios en la vía pública en evidente estado de ebriedad, conducta que motivó la intervención del Juzgado de Paz local por infracción a las normas de convivencia urbana.
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