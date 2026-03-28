Operativos de control: Detienen a un hombre buscado por robo y a otro que provocaba incidentes

Personal de la Comisaría de San Pedro concretó la demora de dos hombres en distintos operativos de control realizados en la vía pública durante la jornada de este viernes, según informaron fuentes policiales.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Comandante de Obligado y Bozzano. Allí, los efectivos procedieron a la identificación de un joven de 21 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo con fecha de alta el 19 de marzo.

La medida judicial se encuentra vinculada a una causa por el delito de robo, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial con el objetivo de regularizar su situación legal ante el magistrado interviniente.

En un hecho distinto, uniformados aprehendieron a un hombre de 32 años en la esquina de 25 de Mayo y General Pueyrredón. El individuo fue interceptado mientras ocasionaba disturbios en la vía pública en evidente estado de ebriedad, conducta que motivó la intervención del Juzgado de Paz local por infracción a las normas de convivencia urbana.