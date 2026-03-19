Operativo "Ruta blanca": Dos detenidos, secuestro de un kilo de cocaína y una millonaria suma de dinero (Video)

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás desarticularon una operación de transporte de estupefacientes en los accesos a San Pedro durante la noche de ayer. El procedimiento, denominado "Ruta Blanca", culminó con la aprehensión de dos hombres, el secuestro de un ladrillo de cocaína de máxima pureza, vehículos y dinero en efectivo.

El operativo se inició en el marco de controles vehiculares selectivos diseñados para desalentar la comercialización de drogas en la región. En ese contexto, los agentes detectaron un automóvil Toyota Corolla de color blanco que ingresaba a la localidad a alta velocidad. Ante la orden de detención, el rodado emprendió una fuga que dio lugar a una persecución de aproximadamente dos kilómetros hasta que fue finalmente interceptado por las fuerzas de seguridad.

Al identificar a los ocupantes, el personal policial constató que se trataba de un ciudadano oriundo de Brasil y un hombre domiciliado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Durante la requisa del vehículo, se procedió al secuestro de un bloque compacto de cocaína de un kilogramo de peso, el cual presentaba el sello de un "delfín" y el número 10, marca distintiva utilizada habitualmente por organizaciones de narcotráfico. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, 70.000 pesos y 200 dólares.





A partir del hallazgo, se estableció una coordinación inmediata con la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, a través de la instructora judicial Agostina Estrada. La fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en un domicilio vinculado a los sospechosos, ubicado en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias.

En dicha vivienda, los efectivos de la Delegación de Drogas Ilícitas lograron el secuestro de más de 5 millones de pesos en billetes de distinta denominación que se encontraban ocultos dentro de una bolsa, junto con otros dos teléfonos celulares y elementos de interés para la investigación.

Tras la valoración de los elementos probatorios, la Dra. Estrada avaló las actuaciones policiales y dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos incautados, incluyendo el automóvil Toyota. Los dos detenidos permanecen a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.