Operativo por conflicto familiar terminó con detenidos y secuestro de armas y marihuana (Video)

Un amplio despliegue policial se llevó a cabo durante la madrugada de este viernes en la localidad de Río Tala, donde efectivos de diversas fuerzas de seguridad realizaron cuatro allanamientos simultáneos. Los procedimientos, que comenzaron a las 3:00, se dieron en el marco de una investigación por abuso de armas y amenazas agravadas, vinculada a una disputa de larga data entre dos familias de la zona.

La intervención fue coordinada por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) y la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, con la colaboración de los destacamentos de La Tosquera y Gobernador Castro. También participaron unidades del GAD San Pedro, la UTOI San Nicolás, la DDI San Pedro-Baradero y la Policía Rural, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 11 y el Juzgado de Garantías Nro. 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Como resultado de las diligencias, los uniformados lograron el secuestro de componentes de un arma de fabricación casera, conocida comúnmente como "tumbera", además de un arma de aire comprimido que había sido adaptada para disparar munición calibre .22. Asimismo, durante las inspecciones se hallaron y decomisaron dos plantas de marihuana de grandes dimensiones.

El operativo culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad. Según informaron fuentes policiales, tras las actuaciones de rigor, uno de los implicados recuperó la libertad, mientras que el segundo permanece alojado en la sede de la Estación de Policía Comunal de San Pedro a disposición de la Justicia.