Operativo de seguridad vial concluyó con el secuestro de 9 motos

Un operativo de control vehicular desarrollado en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad finalizó con el secuestro de nueve motocicletas por diversas irregularidades. Las tareas preventivas se realizaron en un trabajo conjunto entre la Direcció de Tránsito de la Municipalidad y el personal especializado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante los procedimientos, los efectivos e inspectores de tránsito centraron el foco en el cumplimiento de las normas de seguridad vial y la regularidad de los vehículos que circulan por la vía pública. Como resultado de las inspecciones, se procedió a la retención de las unidades debido a la falta total o parcial de la documentación obligatoria requerida para circular.

Fuentes oficiales informaron que, además de las faltas administrativas, otra de las causas principales de las actas de infracción fue la ausencia del casco protector por parte de los conductores. Este elemento es de uso obligatorio y fundamental para garantizar la integridad física en caso de siniestros viales.

Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas al depósito municipal, donde quedarán a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente hasta que sus propietarios regularicen la situación de las unidades y abonen las multas previstas por la normativa vigente. Las autoridades locales adelantaron que este tipo de operativos de saturación continuarán realizándose de manera sorpresiva en diferentes barrios para mejorar la seguridad en el tránsito.