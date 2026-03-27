Obras de bacheo y reparación de calzada en Moisés Novillo y Avenida Sarmiento

La Secretaría de Servicios Públicos inició tareas de mantenimiento vial en el cruce de Moisés Novillo y Avenida Sarmiento con el propósito de subsanar deformaciones en el pavimento y optimizar la seguridad en la circulación vehicular de la zona.

Las intervenciones técnicas consisten específicamente en la reparación de la junta de dilatación del pavimento de hormigón. Según informaron las autoridades locales, la afectación de estas estructuras provocó un levantamiento en la calzada, fenómeno que se agudizó y se tornó más evidente debido a las altas temperaturas registradas recientemente en la región.

La planificación de la obra contempla una ejecución dividida en tres tramos sucesivos, con un plazo estimado de finalización de 15 días. Para mitigar el impacto en el flujo vehicular y evitar la interrupción total del tránsito, los operarios comenzaron las labores en el sector central de la intersección.

En las etapas subsiguientes, los trabajos se trasladarán hacia cada una de las manos de la calle Moisés Novillo. Este esquema de trabajo por sectores permitirá mantener habilitada la circulación de manera permanente mientras avanza la reparación de la arteria.

Desde el municipio se comunicó que, durante el transcurso de las dos semanas de obra, el sector contará con tránsito asistido. En este sentido, se solicita a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad al aproximarse al obrador y respetar estrictamente la señalización vial dispuesta para resguardar la integridad de los trabajadores y peatones.