Obras de bacheo y reparación de calzada en Moisés Novillo y Avenida Sarmiento

Finalizó el cronograma de atención descentralizada del área de Discapacidad con más de 250 consultas resueltas
Finalizó el cronograma de atención descentralizada del área de Discapacidad con más de 250 consultas resueltas
El área de Discapacidad de la Municipalidad de San Pedro concluyó este jueves el cronograma de atención descentralizada correspondiente al mes de marzo, una iniciativa que permitió el asesoramiento y acompañamiento territorial para trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La jornada de cierre tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cezar. Esta última instancia completó un esquema de operativos que durante las últimas semanas incluyó puntos de atención en la Delegación Municipal de Santa Lucía, la sede de 1° de Mayo y el Centro de Integración Comunitaria (CIC).