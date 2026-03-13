Nueva edición de "Mercados Bonaerenses" con pastas, lácteos y pescados este sábado en Plaza Constitución

Una nueva feria del programa "Mercados Bonaerenses" se realizará este sábado, con la organización de la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

La actividad tendrá lugar frente a la Plaza Constitución, en la calle Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini, a partir de las 8.00. Durante la jornada, se instalarán camiones de venta de pescado, pastas y lácteos para la comercialización de productos alimenticios.

Desde la organización precisaron que se mantendrá el beneficio del 40% de descuento para quienes abonen con la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia. Este reintegro cuenta con un tope de 6.000 pesos por semana por persona.

El operativo es coordinado entre la Municipalidad de San Pedro y el Gobierno provincial con el objetivo de facilitar el acceso directo de los consumidores a los productos de la canasta básica en espacios públicos del distrito.