Normalizan el tránsito en la Ruta 191 tras la remoción de un árbol que obstruía la calzada

​La emergencia fue atendida inicialmente por personal de Defensa Civil y operarios del equipo de Parques y Jardines, dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos. Los equipos trabajaron en el lugar con maquinaria específica para el troceado y la remoción de las ramas que obstruían la calzada, garantizando así la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona.

​Para evitar siniestros viales durante las tareas de despeje, la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en colaboración con personal policial, montó un dispositivo de ordenamiento vehicular. Los agentes coordinaron el paso de los rodados y brindaron apoyo logístico hasta que la ruta quedó completamente liberada de obstáculos.

​Fuentes oficiales confirmaron que, tras la finalización de las tareas de limpieza, el tránsito en el sector ya se encuentra normalizado y se puede circular con total fluidez hacia el casco urbano de San Pedro.

Un árbol de gran porte cayó este sábado sobre la Ruta Provincial 191, a la altura del kilómetro 6, lo que provocó una interrupción momentánea en la mano de circulación hacia la ciudad. El incidente derivó en un operativo conjunto de diversas áreas municipales que permitió normalizar el flujo vehicular en pocas horas.