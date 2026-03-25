Normalizan el horario del punto de atención SUBE en la Terminal tras finalizar el operativo del Boleto Estudiantil

El punto de atención SUBE ubicado en la Terminal de Ómnibus de San Pedro retomó esta semana su esquema de funcionamiento habitual tras concluir el período especial de gestión del Boleto Estudiantil.

Según informaron las autoridades locales, la oficina atiende nuevamente en la franja horaria de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00, para la realización de trámites generales vinculados al sistema de transporte. La normalización del servicio llega luego de una etapa de intensa actividad destinada a garantizar el beneficio para el alumnado del distrito.

El balance de las últimas semanas arroja un saldo de más de 600 gestiones concretadas con éxito. De ese total, más de 440 correspondieron estrictamente a trámites del boleto estudiantil, proceso que incluyó tanto la emisión como la actualización de las constancias de alumno regular necesarias para el ciclo lectivo vigente.

En cuanto a la entrega de plásticos, se confirmó que el centro de atención suministró 172 tarjetas SUBE. Esta cifra contempla tanto a los nuevos usuarios que se incorporaron al sistema como las solicitudes de reposición efectuadas por robo, rotura o extravío del dispositivo anterior.

La dependencia recordó a la comunidad que las consultas administrativas y las dudas sobre el estado de trámites pueden canalizarse a través de la línea de mensajería instantánea WhatsApp 3329-317028, habilitada para agilizar la atención ciudadana.