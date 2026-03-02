Nazareno Zitta asumió la presidencia del Consejo Escolar

Zitta, docente y abogado, juró como suplente por la lista del Frente de Todos tras las elecciones de 2023. Su asunción se produce tras la jubilación de Silvina García, quien concluyó su etapa en el organismo dejando vacante su lugar y la conducción del mismo.

El acto formal marcó el inicio del ciclo de sesiones de este año y sirvió para definir la estructura de trabajo con la que el órgano colegiado gestionará las necesidades de los establecimientos educativos del distrito. Zitta encabezará el equipo encargado de la infraestructura, el servicio alimentario y la administración de los recursos escolares durante el actual período.

Tras la conformación oficial, el cuerpo de consejeros escolares quedó integrado por Laura Ponzio, Néstor Abeledo, Marianela Rottemsschweiller, Fernando Geoghegan y Leonardo Parra. Los miembros del consejo ratificaron su compromiso de trabajo conjunto para garantizar el funcionamiento operativo de las escuelas en el inicio de la agenda 2026.