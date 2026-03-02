Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

Nazareno Zitta asumió la presidencia del Consejo Escolar

 


En el marco de la sesión inaugural del período ordinario 2026, el Consejo Escolar renovó sus autoridades esta mañana y designó a Nazareno Zitta como el nuevo presidente del cuerpo. 
Zitta, docente y abogado, juró como suplente por la lista del Frente de Todos tras las elecciones de 2023. Su asunción se produce tras la jubilación de Silvina García, quien concluyó su etapa en el organismo dejando vacante su lugar y la conducción del mismo.

El acto formal marcó el inicio del ciclo de sesiones de este año y sirvió para definir la estructura de trabajo con la que el órgano colegiado gestionará las necesidades de los establecimientos educativos del distrito. Zitta encabezará el equipo encargado de la infraestructura, el servicio alimentario y la administración de los recursos escolares durante el actual período.

Tras la conformación oficial, el cuerpo de consejeros escolares quedó integrado por Laura Ponzio, Néstor Abeledo, Marianela Rottemsschweiller, Fernando Geoghegan y Leonardo Parra. Los miembros del consejo ratificaron su compromiso de trabajo conjunto para garantizar el funcionamiento operativo de las escuelas en el inicio de la agenda 2026.