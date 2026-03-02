Aprehendieron a una mujer tras un hurto a una jubilada en la vía pública

Personal de la Comisaría local aprehendió a una mujer de 36 años en la tarde de ayer, luego de un ilícito registrado en la intersección de las calles Pellegrini y Juan B. Justo. El operativo se inició a raíz de un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 que movilizó a los efectivos hasta el lugar del hecho.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 66 años, quien denunció que otra mujer le había arrebatado documentación personal del bolsillo de su mochila. Gracias a un rápido accionar, la sospechosa fue interceptada a pocas cuadras del lugar con las pertenencias sustraídas en su poder.

La mujer aprehendida fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. Tras ser notificada de la formación de una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa", las autoridades judiciales dispusieron su posterior libertad.