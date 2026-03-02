Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

Aprehendieron a una mujer tras un hurto a una jubilada en la vía pública


 Personal de la Comisaría local aprehendió a una mujer de 36 años en la tarde de ayer, luego de un ilícito registrado en la intersección de las calles Pellegrini y Juan B. Justo. El operativo se inició a raíz de un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 que movilizó a los efectivos hasta el lugar del hecho.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 66 años, quien denunció que otra mujer le había arrebatado documentación personal del bolsillo de su mochila. Gracias a un rápido accionar, la sospechosa fue interceptada a pocas cuadras del lugar con las pertenencias sustraídas en su poder.

La mujer aprehendida fue trasladada a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. Tras ser notificada de la formación de una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa", las autoridades judiciales dispusieron su posterior libertad.