Múltiples heridos y motociclistas con fracturas tras una jornada de accidentes

Múltiples siniestros viales con personas lesionadas se registraron durante la jornada de ayer en distintos puntos de la ciudad, los cuales requirieron la intervención de los servicios de emergencia y la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.

El primero de los hechos ocurrió durante la mañana en la intersección de Avenida 3 de Febrero y Carlos Pellegrini. En ese punto, una motocicleta Siam Qu de color azul conducida por un joven de 18 años colisionó contra un peatón de 55 años. Ambos involucrados fueron trasladados por una ambulancia del servicio 107 al hospital local, donde el personal médico constató que presentaban lesiones de carácter leve.

Poco después, se produjo un segundo accidente en la calle Independencia al 1300. En esta ocasión, una motocicleta Gilera Smash colisionó con un automóvil conducido por un hombre de 37 años. El motociclista, un joven de 23 años, fue derivado al nosocomio municipal con una fractura de muñeca como consecuencia del impacto.

Finalmente, en horas de la noche, se reportó un tercer incidente en Avenida Sarmiento al 2100. Una mujer de 39 años que circulaba en una motocicleta Guerrero Trip junto a su hijo de dos años perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Si bien el menor resultó ileso, la conductora sufrió una lesión contusa y la fractura del segundo metatarsiano del pie derecho, según informaron las fuentes policiales tras el examen médico de rigor.