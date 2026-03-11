Mercados Bonaerenses: los camiones de pastas, lácteos y pescados recorren San Pedro y sus localidades

El programa provincial Mercados Bonaerenses regresará este fin de semana al partido de San Pedro con una agenda que incluye recorridas por las localidades rurales y una jornada central en la ciudad cabecera. La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el municipio local, busca facilitar el acceso a alimentos de la canasta básica con precios diferenciados y beneficios mediante el uso de billeteras virtuales.

El cronograma de actividades comenzará este viernes 13 de marzo con el despliegue del camión de pastas y lácteos por el interior del partido. La jornada se iniciará en Gobernador Castro, donde el punto de venta se ubicará frente a la Delegación Municipal de 8:30 a 13:00. En simultáneo, otra unidad atenderá en Río Tala, también frente a la delegación, en el horario de 8:30 a 14:00.

Durante la tarde del viernes, la atención se trasladará a Pueblo Doyle, con presencia frente a la plaza principal de 14:00 a 15:30. Posteriormente, el servicio llegará a Santa Lucía, donde funcionará frente a la delegación de 15:30 a 18:00, y concluirá el recorrido en Vuelta de Obligado, en la Plaza Santiago Moreira, de 16:30 a 18:00.

Para el sábado 14 de marzo, la actividad se concentrará en San Pedro con la instalación de la feria de Mercados Bonaerenses en Plaza Constitución, sobre la calle Yrigoyen entre Mitre y Pellegrini. A partir de las 8:00, los vecinos podrán acceder a los productos del camión de pescados y el camión de pastas y lácteos.

En ambas jornadas, quienes realicen sus compras a través de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a un reintegro del 40%, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, lo que representa un ahorro significativo para el consumo familiar en el actual contexto económico.