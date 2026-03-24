Marcha y acto a 50 años del inicio de la Dictadura, con puesta en valor del monumento que recuerda a los desaparecidos (Video)

Una multitudinaria movilización recorrió este martes las calles céntricas de San Pedro al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La jornada, marcada por una profunda emotividad y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, culminó en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez con un acto central que incluyó la puesta en valor del monumento a los desaparecidos locales.

La columna de manifestantes partió desde la Plaza Belgrano, donde antes del inicio de la marcha se dio lectura a numerosas adhesiones de organizaciones sociales, políticas y gremiales. Entre ellas, destacó el documento enviado por la delegada del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Sofía Rotundo, quien expresó el compromiso de la cartera bonaerense con la defensa de los derechos laborales.

En su texto, la funcionaria habló sobre la persecución a los trabajadores ayer y hoy:

Tras atravesar el centro de la ciudad, la movilización arribó a la plazoleta donde se procedió a la presentación de las obras de restauración del monumento que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado nacidas en San Pedro.





La intervención incluyó la colocación de una nueva placa conmemorativa, diseñada por la arquitecta María Luz Méndez, como símbolo de la vigencia del compromiso local con la memoria histórica.





El documento conjunto elaborado por la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia trazó un paralelismo entre el proyecto económico de la dictadura y el escenario político actual, advirtiendo sobre las nuevas formas que adoptan los modelos de exclusión.

"Siempre afirmamos que las dictaduras cambian de disfraz pero no de la matriz ideológica que las hace posibles. El modelo económico que hizo posible el plan Condor y la Escuela de las Américas vuelve impulsada por Trump e instrumentada por el Presidente y sus Ministros, que convencieron con promesas y mentiras a millones de compatriotas. Vemos un plan de saqueo y dominación colonialista en marcha", denunció la Mesa a través de su proclama.

El documento finalizó con un llamado a la resistencia social y a la vigilancia democrática, sosteniendo que "defender los derechos humanos hoy nos exige estar alertas ante cada luz roja que se prende en cada parte del tejido social porque es el conjunto el que está siendo agredido. 30 mil razones nos impulsan a seguir caminando".