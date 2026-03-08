Marcha en San Pedro por el Día de la Mujer Trabajadora (Video)

Organizaciones de mujeres y diversidades marcharon este domingo en el marco de la jornada de lucha enmarcada en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La movilización partió de la plaza Belgrano y recorrió las calles céntricas de la ciudad, recordando en cada esquina a las víctimas de femicidios en San Pedro y región.

Como sucedió en los últimos años, el documento conjunto y los cánticos callejeros expresaron el rechazo a las políticas del gobierno nacional para desmantelar los (de por sí escasos) mecanismos de prevención con los que contaba el Estado, aunque también exigieron que la Justicia actúe en consecuencia para agilizar los procesos y proteger a las víctimas.

Las actividades se iniciaron con un festival artístico en la plaza, en donde de a poco se fueron concentrando las representantes de las distintas organizaciones que unieron sus voces.



