Los campeones mundiales de tango Rosana Porres y Gustavo Ippolito llegan a San Pedro

Los vigentes campeones mundiales de Tango Pista, Rosana Porres y Gustavo Ippolito, visitarán la ciudad de San Pedro el sábado 25 de abril para encabezar una jornada dedicada a la danza rioplatense. La actividad incluirá una instancia de formación a través de un seminario y un cierre con milonga, permitiendo a los asistentes interactuar con los máximos referentes actuales de la categoría Senior.

La pareja llega precedida por una destacada trayectoria que alcanzó su punto máximo en 2025, año en el que obtuvieron el primer puesto en el "Tango BA Festival y Mundial" y se consagraron en el certamen "Milongueando Marabú". Su palmarés incluye además títulos en el Festival Provincial de Zárate, el Festival de la Costa "Son y Serán" y triunfos en las preliminares de Campana en las modalidades de Tango Pista, Vals y Milonga.

Formados desde 2014 bajo la instrucción de Alejandro Montini y perfeccionados por maestros de la talla de Javier Rodríguez, Moira Castellano y Fernando Galera, Porres e Ippolito desarrollan una intensa labor docente desde finales de 2015. Esta experiencia pedagógica será volcada en el seminario que dictarán en la ciudad, orientado a bailarines de diferentes niveles.

La organización del evento, a cargo de "Tango en Zapatillas", informó que las consultas por información y reserva de entradas anticipadas se centralizan a través del número telefónico (3329) 327916. El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, en el marco de las actividades culturales programadas para el mes de abril.