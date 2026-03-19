Los bancos vuelven a su horario habitual desde la próxima semana

Las entidades bancarias con sede en 108 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos San Pedro, volverán a su horario de atención tradicional una vez finalizado el próximo fin de semana largo. Tras cumplirse el periodo estival, las sucursales abrirán sus puertas al público en la franja de 10 a 15 horas.

Desde el pasado 1 de diciembre, los bancos venían operando bajo el denominado "horario de verano", de 8 a 13 horas, una medida que el Gobierno provincial establece anualmente para los meses de mayores temperaturas. Si bien el plazo de esta disposición administrativa rige formalmente hasta el domingo 22 de marzo, la vigencia del feriado puente de lunes y martes postergará el inicio del nuevo esquema hasta el miércoles 25.

La medida alcanza a una amplia lista de municipios del interior y el Gran Buenos Aires. Entre los distritos que modificarán su cronograma se encuentran San Pedro, Baradero, Arrecifes, Ramallo, San Nicolás y Zárate, además de grandes centros urbanos como La Plata, Bahía Blanca, Tandil y General Pueyrredón.

La nómina completa de los 108 municipios que retoman el horario de 10 a 15 incluye también a 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores y Ensenada.

Asimismo, se suman Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea y Olavarría.

Finalmente, el cambio impactará en Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Vicente, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.