Llevaba una planta de marihuana por la calle y fue detenido

El secuestro de una planta de marihuana y la aprehensión de un hombre de 32 años fue el resultado de un operativo realizado ayer por la mañana en la vía pública de esta ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Las Provincias y Bozzano, donde personal policial interceptó al sujeto durante una recorrida de rutina. Al momento de la identificación, se constató que el individuo tenía en su poder una planta de cannabis sativa con cogollos, la cual arrojó un pesaje oficial de 73,7 gramos.

Tras el hallazgo, los efectivos procedieron al traslado del implicado a la dependencia policial y a la incautación de la sustancia vegetal. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, que inició las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Drogas.